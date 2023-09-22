Bakan Tekin öğrencilerle egzersiz yaptı, 'kutu kutu pense' oynadı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ve ortaokul ziyaret etti, öğrencilerle egzersiz yapıp oyun oynadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 12:14, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 12:15
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, İstanbul'da Vali Recep Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu ile Bozhane İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ders zili çalmadan gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğrencilerle okul bahçelerinde "kültür fizik hareketleri" yaptı, çocukların "kutu kutu pense" oyununa katıldı.