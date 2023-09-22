Bakan Tunç: Diyarbakır'da adliye personeli için 230 konut teklif ettik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberinde Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Hasan Yılmaz ile çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tunç, Vali Ali İhsan Su ile görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Tunç, Diyarbakır'da yatırımları yeniden gözden geçirdiklerini, yapılacak olan, planlanan çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Diyarbakır'ın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olduğunu anımsatan Tunç, hasar gören binaların onarımı, ağır hasarlı olanların yıkımı ile konut yapımına ilişkin önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti.

Tunç, "Adalet Bakanlığına ait binalarda bir hasar olmamıştı, az hasarlı binalarımız olmuştu. Hızlı bir şekilde onların da onarımlarını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın ülke için önemine değinen Tunç, kentin medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarih, turizm ve tarım kenti olduğunu vurguladı.

Tunç, Diyarbakır'da bulunmaktan, Diyarbakırlılarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukluk yaşamının bir bölümünün de Diyarbakır'da geçtiğini ifade etti.

Babasının Silvan'ın Tokluca köyünde öğretmenlik yaptığını, o köyde halen kendilerini tanıyanların olduğunu anlatan Tunç, Bakan olarak atandığında arayıp tebrik edenlerin, "Biz babanızın öğrencisiydik" diyenlerin olduğunu söyledi.

Tunç, "Hatta Ramazan diye bir ağabeyimiz, Ramazan Doğru, ismini de verebiliriz, 'Seni elinden tutup okulun bahçesinde gezdiriyorduk' dedi. Bizim Diyarbakır ve Silvan ile böyle bir gönül bağımız var, çocukluktan, bebeklikten diyelim. Sonra babamızın tayini çıkınca, hafif Kürtçe de konuşmaya başlamıştım, buradan uzak kaldık." diye konuştu.

Bugün Diyarbakır'da güzel, verimli çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza ait özellikle yatırım programında olan Diyarbakır merkez adalet binası var, bunu önemsiyoruz. Diyarbakır'ımız için çok önemli bir yatırım, bir ihtiyaç. Bu konuda çok değerli milletvekillerimiz de Adalet Bakanlığımızı ziyaret ettiler, Sayın Valimiz de defalarca ifade etmişti. Daha önce planlanan ve bu dönemde de inşallah hayata geçireceğimiz önemli bir projemiz. Kayapınar ilçemizin Medya Mahallesi'nde büyük bir alanda inşallah Diyarbakır'ımıza bir adalet kompleksini kazandırmış olacağız. 189 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak Diyarbakır Adalet Kompleksimiz. Diyarbakır'ın uzun yıllar adalet noktasındaki hizmetlerin görülmesi ihtiyacını karşılayacak bu projemizi 2024 yatırım programına teklif ettik. Hızlı bir şekilde proje çalışmalarını tamamladıktan sonra inşallah inşaat ihalesi sürecini de başlatacağız. Diyarbakır'ımızda daha önce merkez adalet binası olarak faaliyet gösteren yer, tarihi bir bina. Orayı restore edip hizmete açmıştık, 2011'de, 4 bin metrekare. İhtiyaca cevap vermeyen bir yer. Yine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi binası olarak yapılan 15 bin metrekare kapalı alana sahip, şimdi hukuk mahkemelerinin faaliyet gösterdiği bina da, yeni binamız yapıldıktan sonra İdare Mahkemesi, oraya geçmiş olacaklar."

Diyarbakır'da Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığının yapımının tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlatan Bakan Tunç, bunun bölgenin ihtiyacını karşılayan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

"Adliye personelimizin konut ihtiyacı da göz önünde bulundurularak özellikle son depremde yaşadığımız konutların yıkılması nedeniyle diğer illerde de aynı şekilde programımızı yeniden revize etmiştik. Diyarbakır'da ilave merkezde 156 konut, ilçelerimizde 74 olmak üzere toplamda 230 adliye personeli konutunu da yatırım programına teklif ettik. Bismil Adliyemiz 2007'de tamamlanmıştı. Orada ihtiyaca cevap veriyor. Ancak Çınar ilçemizde, Eğil'de, Hazro'da, Lice'de ve Silvan ilçemizde 2 bin 500 metrekare ile 6 bin 500 metrekare alan arasında değişen kapalı alanlara sahip yeni adliye binalarını da 2024 yılı yatırım programına projelerini teklif ettik" diyen Tunç, hızlı bir şekilde takibini yaparak bu ilçelerin de adliye binası ihtiyacını ilerleyen süreçte karşılayacaklarını aktardı.

Bakan Tunç, Çüngüş, Dicle ve Hani ilçelerinde hükümet konaklarının içerisinde adliye binası inşaatlarının devam ettiğini belirterek, İçişleri Bakanı ile koordine ederek, çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını söyledi.

Kulp ilçesinde yeni bir hükümet binası için projelerin tamamlandığını anlatan Tunç, bu projelerin de TOKİ Başkanlığında olduğunu aktardı.

Diyarbakır'da ihtiyaç doğrultusunda yeni mahkemelerin kurulmasını sağladıklarını, ihtiyaca göre de çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Tunç, "Son olarak 3 adli yargı mahkemesi, bir aile mahkemesi, 2'si infaz hakimliği olmak üzere 3 mahkeme kurulması, bir de idare mahkemesi... Özellikle diğer deprem bölgesindeki illerimizde de açılan idare davaların yoğunluğunu dikkate alarak oralarda da 21 yeni idare mahkemeleri kurulmuştu. Diyarbakır'ımızda da şu anda ihtiyaç olarak gördüğümüz bir ilave idare mahkemesi bu yıl içinde hizmete girdi. 24 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili planlama çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, tüm temennilerinin ülkeyi, huzuru bozan, güvenliği tehdit eden tüm terör unsurlarından temizlemek, milletin her bir ferdini huzura kavuşturmak olduğuna işaret ederek, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı liderliğinde terörle mücadeledeki kararlılıktan taviz vermeden çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Diyarbakır annelerini de ziyaret edeceklerini ifade eden Tunç, "Onlara müteşekkiriz, onlara şükran borçluyuz. Gösterdikleri sabır, cesaret ve fedakarlıkla teröre karşı net bir mesaj verdiler. Onları buradan yürekten kutluyoruz." dedi.

Bakan Tunç, Diyarbakır Cezaevi'ni de ziyaret edeceklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Cezaevi özellikle hafızalarımızda 12 Eylül darbesi sonrası işkencelerle, anti demokratik tavırlarla anılan bir yer. Diyarbakır Cezaevi'ni kapatmıştık, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırken. Kapatıldıktan sonra da 12 Ekim 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığına müze olması için devretmiştik. Buna benzer Sinop Cezaevimiz, Yassıada bildiğiniz gibi, Ulucanlar Cezaevi. Ulucanlar Cezaevi'nin hatıraları da kara bir leke olarak tarihimize geçmişti. Aynı şekilde Diyarbakır Cezaevi'nin de bir bölümü o hafızayı o anıyı canlandırabilme adına geleceğe yönelik bir ders adına muhafaza edilecek. Diğer alanları müze, kütüphane, sergi ve tiyatro gibi kültür etkinliklerinin yapılacağı mekanlar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız projelendirdi. Kötü hatıralarla anılan Diyarbakır Cezaevi'nde hem o hafızanın gelecek kuşaklara gösterilmesi adına hem de diğer alanların kültürel faaliyetler noktasında Diyarbakır'a hizmet etmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

Tunç, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'yu geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, parlamentoda birlikte görev yaptıklarını, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediğini belirtti.

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da yer aldı.