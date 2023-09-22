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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerinin evlatları için sürdürdüğü oturma eylemine ilişkin, "Özellikle terörün belinin kırılması noktasında annelerin bu cesur ve yürekli duruşları bölgede büyük bir moral kaynağı oldu. Huzurlu bir geleceğe milletçe kavuşabilmemiz anlamında Diyarbakır annelerimizin bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 13:08, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 13:09
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Tunç, eşi Fatma Tunç ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1481'inci gününde sürdüren aileleri ziyaret etti.

Aileler, Bakan Tunç ve eşini Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Tunç çifti, tek tek görüştükleri ailelere gül verdi.

Bakan Tunç'a evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ailelerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, medeniyetlere beşiklik yapmış, bölge ve ülkenin en önemli tarihi kent, peygamberler, evliyalar, sahabeler diyarı Diyarbakır'da bulunduklarını söyledi.

Valilik ziyaretinde ildeki yatırımlarla ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra ilk programa Diyarbakır annelerini ziyaretle başladıklarını kaydeden Tunç, annelerle selamlaştıklarını ve sohbet ettiklerini belirtti.

Diyarbakır annelerinin dünyaya, "Terörü reddediyoruz. İnsan hakları mücadelesi veriyoruz. Yaşam hakkını savunuyoruz. Terörü, şiddeti reddediyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz." mesajı verdiğini aktaran Tunç, annelerin bu mücadeleye büyük bir fedakarlıkla, büyük bir cesaretle devam ettiğini bildirdi.

Ailelerin kararlı bir şekilde ve taviz vermeden kar, kış, salgın, deprem demeden bu mücadeleye devam ettiğini ifade eden Tunç, annelerin bu kararlılığının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanı Tunç, "Takdire şayan, onlara müteşekkiriz. Özellikle terörün belinin kırılması noktasında annelerin bu cesur ve yürekli duruşları bölgede büyük bir moral kaynağı oldu. Bu nöbete 366 aile, anne katıldı. Bugüne kadar da 46 aile, anne evladına kavuştu. Temennimiz diğer annelerimizin de evlatlarına bir an önce kavuşmaları ve ülkemizin terörden arınmış huzurlu bir geleceğe inşallah Türkiye Yüzyılı'na adım atmamız. Bu noktada onların bu cesur, fedakarca duruşuna çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tunç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de özellikle önümüzdeki süreçte bugüne kadar olduğu gibi demokrasimizin standartlarını hayal dahi edilemeyecek şekilde yükselttik. Adaletin tesisi, adalete güven noktasında insan haklarının önündeki engellerin birer birer kaldırılması ve özgürlükler noktasında çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonra da inşallah bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Huzurlu bir geleceğe milletçe kavuşabilmemiz anlamında Diyarbakır annelerimizin bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Sizlere şükran borçluyuz. Hep beraber terörün kökünü kazıyıncaya, evlatlarınız kurtuluncaya kadar bu, inşallah devam edecek. İnşallah hep beraber ülkemizi, Diyarbakır'ımızı, diğer illerimizi, bütün Türkiye'yi milletçe, kardeşçe huzurlu bir geleceği Türkiye Yüzyılı'nda hep beraber inşa edeceğiz. Bu cesur duruşunuzdan dolayı sizi yürekten kutluyor, annelerin ellerinden öpüyoruz."

Ziyarete, Vali Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, Bakan yardımcıları Ramazan Can ve Hasan Yılmaz, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da katıldı.

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