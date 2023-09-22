160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 10 yıl sonra yakalandı
Muş'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 160 yıl hapis cezası bulunan Ç.K. yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 13:44, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 13:45
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Eskiyol Yukarı Bayramlı mezrasında iki aile arasında arazi anlaşmazlığı neticesinde çıkan çatışmada 7 kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olayın sanıklarından olan hükümlü Ç.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Yukarı Bayramlı mezrasına geldiği bilgisini alan JASAT ekipleri, yaptıkları operasyon sonucunda şahsı ikamet adresinde yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K.'nin 10 yıldır firar olduğu ve hakkında 160 yıl (7 kez ağırlaştırılmış müebbet) kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.