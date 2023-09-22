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Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir buçuk ay önce 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga sırasında bir gencin Şavak ve kardeşini bıçaklama ve 2 kardeşin kanları içerisinde yere yığılma anları yer aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 14:21, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 14:21
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Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, 9 Ağustos 2023 günü Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, çocukların tartışması sonrası olaya büyükler de dahil olmuş ve kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada bıçakların da kullanılması sonucu 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak (44) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Abdullah Şavak'ın öldürüldüğü anlar kamerada
Yaklaşık bir buçuk ay önce meydana gelen ve Abdullah Şavak'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup arasında bir anda başlayan tekmeli yumruklu kavganın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönme anları yer aldı. Görüntülerin devamında, Abdullah Şavak ve kardeşinin bir genç tarafından bıçaklanma anları ile iki kardeşin kanlar içerisinde yere yığılma anları da yer aldı.

2 zanlı tutuklanmıştı
Bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından olaya karışan 2 zanlı yakalanmış ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

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