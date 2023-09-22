Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, 9 Ağustos 2023 günü Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, çocukların tartışması sonrası olaya büyükler de dahil olmuş ve kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada bıçakların da kullanılması sonucu 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak (44) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Abdullah Şavak'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Yaklaşık bir buçuk ay önce meydana gelen ve Abdullah Şavak'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup arasında bir anda başlayan tekmeli yumruklu kavganın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönme anları yer aldı. Görüntülerin devamında, Abdullah Şavak ve kardeşinin bir genç tarafından bıçaklanma anları ile iki kardeşin kanlar içerisinde yere yığılma anları da yer aldı.

2 zanlı tutuklanmıştı

Bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından olaya karışan 2 zanlı yakalanmış ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.