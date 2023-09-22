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AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlun'dan yeni anayasa açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak yeni, sivil bir anayasayı millete kazandırmanın gayreti içinde olacaklarını belirterek, "Bütün şartları zorlayacağız. Baktık ki olmuyor, milletimize gideceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 14:34, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 16:32
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Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yenişehirlioğlu, şehri geleceğe taşıyacak vizyon projeleri takip ettiğini, son dönemde yapılan yatırımlarla Ege'nin parlayan yıldızı haline gelen kentin başarı hikayesini daha da güçlendirmeye gayret ettiklerini söyledi.

"Yerel seçimlerde de istediğimiz başarıyı yakalayarak artık tam anlamıyla yeni bir döneme başlamak istiyoruz." diyen Yenişehirlioğlu, yeni yasama döneminde kendilerini yoğun bir mesainin beklediğine işaret etti.

Türkiye Yüzyılı'nda yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu, bu yasama döneminde en önemli gündemlerinden birinin yeni anayasanın hazırlanması olacağını aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"28. dönemde yeni, tamamen sivil bir anayasayı, ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak yeni bir sivil anayasayı milletimize kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Baktık ki olmuyor, milletimize gideceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ne, darbe anayasası ile yönetilmek yakışmamaktadır. Bu sebeple yeni dönemde, darbecilerin mahsulü olan 1982 Anayasası'nın yerine çağımızın gereklerine uygun, sivil, demokratik ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir anayasa için yoğun bir şekilde çalışma yürüteceğiz."

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin de 6 Şubat'ta yaşanan deprem afetine ve küresel ticaretteki küçülmeye rağmen büyüdüğüne dikkati çekerek, pek çok uluslararası kuruluşun Türkiye ile ilgili tahminlerini olumlu yönde revize ettiğini anlattı.

Yerel seçimler öncesi AK Parti il ve ilçe teşkilatlarında yönetim değişikliklerine gittiklerini hatırlatan Yenişehirlioğlu, yeni kadroların yüksek motivasyonuyla yerel seçimlere hazırlandıklarını ifade etti.

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