Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 14:51, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 14:53
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk ve Cebrail mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.