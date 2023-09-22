Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadelerini kullandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 15:58, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 16:06
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle Gaziantep Üniversitesi'nde yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadelerini kullandı.