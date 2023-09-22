Muş'ta 160 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 16:50, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 16:51
Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Eskiyol köyüne bağlı Yukarı Bayramlı mezrasında 10 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişinin öldürülmesi olayının faillerinden Ç.T'nin evine geldiği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.
Hakkında 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.