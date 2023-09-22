PFDK, Kars 36 Spor'u Türkiye Kupası'nda hükmen mağlup ilan etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turunda oynanan Dersimspor-Kars 36 Spor mücadelesinde konuk ekibi 3-0 hükmen mağlup ilan etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 18:14, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 18:15
TFF'den yapılan açıklamada kurul, alınan kararın Kars 36 Spor'un oyuncu uygunluğuna aykırı eylemi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Kars 36 Spor; Dersimspor müsabakasının ardından rakibinin itirazı sonrasında "Amatör takımlarda futbolcu yaş uygunluğu uyarınca" PFDK'ye sevk edilmişti.
İki takım arasında 17 Eylül tarihinde Tunceli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sonu ermiş ve Kars 36 Spor uzatmalarda bulduğu 2 golle rakibini 4-2 mağlup etmişti.