Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi

Bakan Tekin, 'yardımcı kaynak konusunu anlatırken, müsteşarlık yaptığı dönemde tanık olduğu bir olayı anlattı.

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