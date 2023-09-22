Nevşehir'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki hafif ticari araç Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu ilçesi yakınlarında önünde ilerleyen, sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 FB 153 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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