Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÜLKE TV'de canlı yayınlanan Akşam Baskısı programında ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve gazeteci Zafer Şahin'in sorularını yanıtlayarak yeni eğitim-öğretim yılına dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'TEST SİSTEMİNİ KALDIRMAYI ARZU EDİYORUZ'

"Öyle bir dönem başlasın ki anadil eğitiminin güçlü olduğu, geleneksel değerlerimizi okul bahçelerinde yaşayabildiğimiz bir ortam olsun istiyoruz. Bu dönemin ana ruhunu burada aramak gerekiyor. Onun dışında konuştuğumuz mevzuat düzenlemeleri bunun aparatları. Önümüzdeki haftada bir yönetmelik yayınlanacak. Çocukların daha hareketli, daha fazla kelimeyle konuşması, Türkçeyi doğru kullanmasını odağa alan bir başka yönetmelik yayınlayacağız.

Herkesin çok eleştirdiği çocuklarımız 'Test, tost' oldu eleştirisini ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz. Bu tedbirleri alırken bakanlığına başladığım tarihten itibaren 30-40 tane öğretmenler odası toplantısı yaptık. Bu toplantılarda rutin değil."

'BASTIĞIMIZ DERS KİTAPLARININ SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

"Bastığımız ders kitaplarının sonuna kadar arkasındayız. Öğrencilerimizin hiçbir yardımcı kitaba ihtiyaçları yok. Ancak şöyle bir şey var. Okullara gidiyoruz, yardımcı kitap aldıran öğretmen arkadaşlarla görüşüyoruz, çok fazla velilerden öğretmenlere çocuklara baskı yapılması isteği var. Çocuklarımızın nerede basıldığı bilinmeyen kitapları almasının kesinlikle gereksiz olduğuna inanıyorum. Kitapların içerisindeki bilgiler denetlenmediği için yarın öbür gün sınava girdiğinde ikileme düşürmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Okullara bu konuda yazı da gönderdik."

'BİZ BAKANLIK OLARAK KAYIT PARASI ALMASINI YASAK OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ'

"Kayıt paraları bizim bakanlığın özellikle eğitim-öğretim yılı başladığında en çok karşı karşıya kaldığı konulardan birisi. Öncelikle şunu söyleyelim okullarda okul aile birliği var. Bizim okul müdürlerimizin kayıt parası almak, bağış istemek gibi bir yetkisi yok. Fakat Okul Aile Birlikleri'nin bunu yapma yetkisi var. Kamuoyunda bu karıştırılıyor. Bunu yapanlar da nihayetinde çocukların daha iyi eğitim almaları için yapıyorlar. Biz bunu kesinlikle Bakanlık olarak yasak olduğunu söylüyoruz. Bunlarla ilgili hesap bile açılmasına müsaade etmiyoruz. Aslında kayıt çevresi dediğimiz ilkokul, ortaokul düzeyinde o okula kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kimler olduğu, bu okula kimlerin kayıt yaptırmaya hakkı olduğuna dair elektronik veriler var. Burada velilerimiz bazen "çocuğumu şuraya kaydedeyim, bağış yapayım" diyerekten girişimleri oluyor. Dolayısıyla bu yıl için değil ama önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere kayıt kısmında açık olan kısımları kapatmak için yönetmelik getireceğiz."

BAKAN İLK KEZ AÇIKLADI: ŞUBE VE ÖĞRETMEN SEÇİMİ OTOMATİK OLACAK

"Okullarda şube ve öğretmen seçimini çocukların cinsiyet, yaş dağılımını elektronik ortamda otomatik olarak yapacağız."

AÇIK LİSE'YE GEÇİŞİN ZORLAŞTIRILMASI

"12'inci sınıfı okuyan bir öğrenci neden açık liseye gidebilir. Pandemiyle beraber açık lisedeki sınavlar çevrimiçi oldu. Ortaöğretim başarı puanı nedeniyle yüzbinlerce öğrenciyi geride bırakabilecek ortam oluştu. Çevrimiçi sınavlarla ortalamalarını yükselttiler. En basit gerekçelerden birisi bu. Ben Milli Eğitim Bakanı'yım. Milletin benden beklediği şey örgün eğitim çağındaki çocukların okula gitmesini temin etmek. Devletin zorunlu kaldığı halleder öğrencilerin yararlanması için ürettiği bir B planı açık liseler. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak açık liselere bu kadar yoğun gidişin olması benim görevimi yapmadığım demektir. Dolayısıyla bizde bununla ilgili tedbirlerimizi aldık."

"AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE OLACAK"

"Bu yıl Açık Lise sınavları yüz yüze olacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi online olmayacak."

"OKUL KANTİNLERİ KONUSU"

"Okul kantinlerine iki şekilde bakmak lazım. Özel okul ve devlet okulu kantinleri şeklinde. Özel okullarla ilgili şikayetleri değerlendiriyoruz. Bize bu konuda çok şikayet geliyor. Bu da gündemlerimizden birisi"