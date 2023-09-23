Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda

Emeklilere, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için verileceği kaydedilen '100. yıl' ikramiyesinde henüz rakam netleşmezken yeni yıla kalmadan ödemenin yapılabileceği kaydediliyor. 16 milyon emekliyi heyecanlandıran çalışmada ikramiye tutarının netleştirilmesi için bütçe imkanları gözden geçiriliyor. İkramiye tutarı, Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları arasında yapılan görüşmeler neticesinde şekillenecek.

16,3 MİLYON EMEKLİ BEKLİYOR



Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın konuştuğu konuya yakın kaynaklar, "100. Yıl" ikramiyesi hazırlıklarının 5 bin TL göre yapıldığı ifade etti. Bu kapsamda yılsonunda 16 milyon 300 bine ulaşması beklenen emekliler için 81 milyar TL'lik bir bütçenin gerektiği Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildi. Bir defaya mahsus yapılacak ikramiye ödemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığın da hazırlıklarını bu yönde yaptığı ve olanakları değerlendirdiği öğrenildi.

EKİMDE TORBADA



Edinilen bilgiye göre, ikramiye düzenlemesi, ekim ayında Meclis'e getirilecek olan ekonomi torba yasa teklifine eklenecek. Ekim başında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi beklenen torba teklif, ilave düzenlemeler nedeniyle ekim sonuna sarkabilir. İkramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı'nda verilmesi için 29 Ekim'e yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdüren bürokratların, 2024 yılı bütçe kanunundan önce torba teklifi, AK Parti Meclis Grubu'na sunacağı bildirildi.

Olası aksaklıklar da dikkate alındığında ödemelerin yeni yıldan önce yapılabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyeleri için hem bakanlıklara hem de AK Parti Meclis yönetimine talimat verdiğini, hazırlıkların bu çerçevede sürdüğünü aktardı.