Üvey baba soyadına Yargıtay 'olmaz' dedi

Sivas'ta yaşayan Ayşe Yerlikaya, ilk eşinden boşandıktan sonra yeni bir evlilik yaptı. İlk eşinden olan çocuğu Umut Yıldızhan'ın velayeti de kendisine verildi. İkinci evliliğini yaptığı Göksel Yerlikaya'dan da bir çocuğu dünyaya gelen Ayşe Yerlikaya, ilk eşinden olan çocuğunun ikinci eşinin soyadını alması için mahkemeye başvurdu. Kadın, soyadlarının farklı olmasından dolayı sorunlar oluştuğunu belirterek Umut'un "Yıldızhan" olan soyadının "Yerlikaya" olarak değiştirilmesini talep etti.

MAHKEME "DEĞİŞSİN" DEDİ



Ailede Umut dışında herkesin soyadının "Yerlikaya" olduğunu, bu durumun çocuğu olumsuz etkilediğini kaydeden mahkeme, çocuğun "Yıldızhan" olan soyadının "Yerlikaya" olarak değiştirilmesine karar verdi. Mahkemenin kararı üzerine anne, yeni kimlik için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Ancak Nüfüs ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle kararı temyiz etti.

YARGITAY: KARAR HATALI



Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türk hukuk sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceğine dikkat çekerek, bu konuda başka bir yasal düzenlemenin bulunmadığını bildirdi. Yargıtay bu nedenle mahkemece davanın reddi gerekirken kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek davanın kabulüne karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olması nedeniyle ilk derece mahkemenin verdiği kararı bozdu.

İlker Turak