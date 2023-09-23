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Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak

Havalimanında güvenlik noktasında üstü aranan hakim Aykut Resuloğlu, 'Hakimler aranmamalı' diyerek mahkemenin yolunu tuttu. Bakanlık, aranmamaları halinde uçağa alınmayacaklarını belirtti. Son noktayı Danıştay koydu: Hakimler artık aranmayacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 08:26, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 08:32
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Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak

VAN İdare Mahkemesi Hakimi Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018'de Bursa İdare Mahkemesi'nde görevliyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Kars Havalimanı'nda X-Ray cihazından geçiş yaptı. Güvenlik görevlisi üst araması yapmak isteyince, Aykut Resuloğlu hakim olduğunu ve kanun gereği üstünün aranamayacağını ifade etti. Görevli ise kendisine verilen emrin bu şekilde olduğunu bildirince bir olay yaşanmaması için üstünün aranmasına müsaade eden hakim, konuyu polislere bildirip sonrasında Danıştay'da dava açtı. Resuloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM); diğer tüm yolcular gibi hakim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri kuralının "hakimler bakımından" iptalini istedi.

'UÇAĞA ALINMAZ'

Davalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise savunmasında, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda hakim ve savcıların üzerlerinin aranamayacağına ilişkin hükmün uluslararası standartlarla uyumlu olmadığını, ayrıca bu yasağın hakim ve savcıların suç isnadı altında bulunduğu durumlarda, dolayısıyla "adli aramalar"da geçerli olduğunu, havaalanları güvenlik kontrol noktalarında yapılan aramaların yakın bir tehlikenin önlenmesi amacıyla yapılan "önleme araması" niteliğinde olduğunu, önleme aramalarında böyle bir yasağın söz konusu olmayacağını belirtti. Bakanlık; hakim ve savcıların arama yapılmasını istememeleri halinde, rızaları dışında arama yapılamayacağını ancak bu durumda güvenlik kapılarından geçirilmeyerek uçağa alınmamaları gerektiğine dikkat çekerek dava konusu üst aramasında hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Danıştay 10. Dairesi dosyadaki incelemesini tamamladı. Daire, "Hakim ve savcıların aranması" konulu genel yazısında hukuka uygunluk bulunmadığını, dava konusu düzenleyici işlemin yalnızca "hakimler" yönünden iptaline karar verdi. Oy çokluğu ile verilen karara dairenin başkanı şerh düştü. Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, mevzuatta hakim ve cumhuriyet savcılarının sivil hava meydanlarında gerçekleştirilecek önleme aramalarından muaf tutulacağına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığını, bu kişiler için de kanun maddelerinin uygulanması gerektiğini belirterek dairenin kararına katılmadı. Bu karar göre hakimlerin artık üst araması yapılmayacak.


ARZU KAYA - İLKER TURAK

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