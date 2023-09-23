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Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli

Çipli kimlik kartlarına, sürücü belgesi yüklenebilmesi vatandaşları ehliyet taşıma zorunluluğundan kurtardı. Ancak uygulamada bazı mağduriyetler yaşanıyor. Kimlik kartının üzerinde ehliyete ilişkin ibare olmaması ve yazılımın resmi kurumlar dışında geçerli olmaması özellikle araç kiralamada ve yurt dışında sorunlara yol açıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün de çözüm için çalıştığı öğrenildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 08:50, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 08:53
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Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli

Çipli kimlik kartlarına yüklenen sürücü belgeleri, vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Ancak uygulamada sorunlar ve mağduriyet yaşandığı ortaya çıktı.

Yeni kimlik kartlarında, kimlik sahibinin sürücü belgesi sahibi olduğunu gösteren bir ibare bulunmaması, özellikle araç kiralama ve yurt dışında araç kullanma konusunda vatandaşları zor durumda bıraktı. Ehliyet bilgilerinin bulunduğu çipli kimlik kartlarını sadece güvenlik birimlerindeki araçlar okuyup görebiliyor. Araç kiralama şirketlerinin bu bilgilere ulaşamadıkları belirtildi. Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için güncellenmesi gerekiyor.

Vatandaşın sürücü belgesi ibraz edememesinden dolayı araç kiralamalarında rezervasyon iptali yapmak zorunda kaldığını ve yurt dışında araç kullanırken ehliyetsiz sürücü muamelesi gördüğünü söyleyen kurumsal araç kiralama şirketi yöneticisi Mehmet Aslan yaşanan mağduriyetlerin giderilebilmesi için yeni kimlik kartlarının üzerine sürücü ibaresi eklenmeli veya başka bir yöntemle bu sorun giderilmeli' dedi.

ŞİRKETLER ÇİPİ OKUYAMIYOR

Araç kiralama şirketleri ve sürücü belgesi ibrazı isteyen özel işletmeler yeni tip kimlik kartlarında bulunan çipi okuyamıyor. Kimlik kartları üzerinde sürücü belgesi sahibi olunduğuna dair herhangi bir ibare bulunmaması da kimlik sahibinin sürücü belgesi belgelemesini imkansız kılıyor. Kimlik kartlarındaki çip yalnızca Türkiye'deki güvenlik birimleri tarafından okunabiliyor. Kimlik sahibine ait sürücü belgesi bilgilerine yalnızca Türkiye'deki güvenlik birimleri ulaşabiliyor. Aracıyla yurt dışına çıkan sürücüler ehliyet kontrollerinde kimlik üzerinde sürücü belgesi olduğuna dair bir ibare bulunmaması nedeniyle ehliyetsiz sürücü muamelesine maruz kalıyor.

EHLİYETSİZ MUAMELESİ

Yaşanan sorunun araç kiralamalarında rezervasyon iptallerine neden olduğunu ve yurt dışındaki araç kullanımlarında mağduriyetler oluşturduğunu söyleyen araç kiralama şirketi yöneticisi Mehmet Aslan çözüm önerisi olarak şunu söyledi: "Yeni kimlik kartlarının üzerine, kimlik sahibinin aynı zamanda ehliyet sınıfını gösteren bir ibare eklenebilir. Böylece araç kiralamalarda da yurtdışında araç kullanımlarında da sürücü belgesi ibrazı sorunu ortadan kalkabilir."

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorunun çözümü için yeni bir uygulama başlattı.

Yusuf Özdemir

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