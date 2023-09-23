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İzmir Valisi Elban: Elon Musk, TEKNOFEST'e değer katacaktır

İzmir Valisi Süleyman Elban, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST alanını inceledi. Milyonun üzerinde bir katılım beklediklerini belirten Vali Elban, Elon Musk'ın da festivale gelme ihtimali olduğuna değinerek, kendisinin festivale değer katacağını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 10:19, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 10:20
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İzmir Valisi Elban: Elon Musk, TEKNOFEST'e değer katacaktır

İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte TEKNOFEST İzmir'in düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu. Festivalin gerçekleşeceği Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde hazırlık çalışmalarını inceleyen Vali Elban, yetkililerden bilgi aldı.

"Yoğun ve hummalı çalışma sürüyor, milyonun üzerinde katılım bekliyoruz"

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Elban, dev organizasyon için yoğun ve hummalı bir çalışmanın sürdüğünü, heyecanla 27 Eylül'ü beklediklerini söyledi. Elban, "Burada yoğun ve hummalı bir çalışma var. Tüm hazırlıklar, eğer planladığımız gibi giderse 27 Eylül'de bitmiş olacak. Otoparkta, diğer sosyal alanlarda, karşımızdaki sahnemizde ve tüm alanlarda hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Biz hem gençlerimizi, hem İzmirli vatandaşlarımızı, hem de ülkemizin her yanındaki insanlarımızı 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında, beş gün boyunca TEKNOFEST heyecanını yaşamaya davet ediyoruz. Özellikle ilimizdeki vatandaşlarımıza, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya, bireysel araç kullanacakların da eş, dost, arkadaş ve yakınlarını araçlarına doldurup gelirlerse memnun olacağımızı söylüyoruz. Çünkü burada muhtemelen milyonu geçecek bir katılım olacak. Dolayısıyla bu katılımda daha konforlu girişin sağlanması, daha rahat trafik düzenini oluşması, herkesin alana rahat girip rahat çıkması açısından toplu taşımanın tercih edilmesini biz de önemsiyoruz" dedi.

"Elon Musk değer katacaktır"

Elon Musk'ın İzmir'e gelme ihtimali üzerine de açıklama yapan Vali Elban, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında Elon Musk'ın da TEKNOFEST'e davet edildiğini öğrenmiştik. Kendisini de katılmayı düşündüğünü, İzmir'i, Efes'i bildiğini, beğendiğini söyledi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Elon Musk da katılırsa, böyle bir ismin teknoloji festivalinde olması, burada yapılacak festivale ve İzmirimiz'e ayrı bir güzellik ve değer katacaktır" diye konuştu.

"Kentimizde çok büyük bir heyecan, çok büyük bir beklenti var"

Vali Elban'ın ardından festivalle ilgili açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise, İzmirli gençler olarak büyük bir heyecan içerisinde olduklarını söyledi. İnan, "Özellikle İzmirli gençler olarak çok heyecanlıyız. İzmirli gençlerin yoğun bir ilgi ve alaka göstereceğini şimdiden görebiliyoruz. Kentimizde çok büyük bir heyecan, çok büyük bir beklenti var. Tabii İzmir kuruluşun, kurtuluşun şehri. Bağımsızlık mücadelemiz hala devam ediyor. Türkiye savunma sanayisinde elde ettiği tüm başarıları bu TEKNOFEST alanında görmüş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı 29 Eylül'de de TEKNOFEST'te ağırlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

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