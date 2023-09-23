Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 11:35, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 11:34
Güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları H.Y, E.Ö, A.A. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.