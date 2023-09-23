CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilk aday

Kongre sürecindeki ettiği CHP'de değişim tartışmaları da sürüyor.

Anamuhalefet partisinin en çok üye ve delegesinin olduğu İstanbul için ilk aday belli oldu.

Değişim isteyenler tarafından desteklendiği belirtilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 27ilçe başkanı ile İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

CHP'nin mevcut İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, kongrede yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.