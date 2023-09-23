Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak olimpiyat kotası kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubundaki 6. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek olimpiyat kotası kazandı. Bu sonuçla Sultanlar, galibiyet serisini 21'e çıkardı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi Japonya ile saat 13.30'da başlayan dev mücadeleyi de 3-1 kazanarak 6'da 6 yaptı. Bu sonuçla Sultanlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Milliler, yedinci ve son maçında 24 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Belçika karşılaşacak.
Sultanlar, 6'da 6 yaptı
Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek, 6'da 6 yaptı.
Elemeler 3 ülkede oynanıyor
Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
Salon: Yoyogi National
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Japonya: Inoue, Yamada, Hayashi, Nishida, Watanebe, Seki, Fukudome (L), Nishimura (L) (Ishikawa, Hayashi, Wada, Airi, Miyabe, Tamaki)
Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Elif, Simge (L) (İlkin, Cansu, Aslı)
Setler: 25-22, 22-25, 24-26, 12-25
Süre: 1 saat 45 dakika
Gruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.