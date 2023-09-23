Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı: Ankara zirvede arayı açtı
Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı: Ankara zirvede arayı açtı
Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması: 9 otobüs parka çekildi
Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması: 9 otobüs parka çekildi
Bakan Tunç: Diyarbakır'da adliye personeli için 230 konut teklif ettik
Bakan Tunç: Diyarbakır'da adliye personeli için 230 konut teklif ettik
MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgeleri yayımlandı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgeleri yayımlandı
KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere geçici barınma imkanı
KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere geçici barınma imkanı
Öğrenciler ev arayışında, emlak dolandırıcıları iş başında
Öğrenciler ev arayışında, emlak dolandırıcıları iş başında
Ana sayfaHaberler Yaşam

Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

Bitlis'te Belediyenin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 11 dönüm alana kurduğu tekstil fabrikasında üretime geçen girişimci İsmail Aslan, hem kentteki 150 gence istihdam sağladı hem de ihracata başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 18:47, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 18:48
Yazdır
Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

Bitlis Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle 11 dönüm alana fabrika kurdu.

OSB'deki fabrikayı kiralayan girişimci İsmail Aslan, geçen ay kentteki 150 genci istihdam ederek anlaşmalı olduğu firmalar için üretime başladı.

Tam kapasite ile üretim yaptığında 850 kişinin çalışabileceği fabrikada üretilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

"Tekstil fabrikaları sayesinde Bitlis'e geri dönüşler başladı"

Fabrikanın idari işler sorumlusu Seda Budak, kentte üretime başlayan tekstil fabrikalarının hem üretime hem de ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

Kısa süre önce üretime başladıklarını anlatan Budak,

"Burası 7 bin 500 metrekaresi kapalı 11 bin metrekare alana kurulu. 850 kişi kapasiteli tekstil fabrikamızda şu an 150 kişiye istihdam sağlanıyor. Son teknolojiyle donatılan fabrikamızda üretilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Burada günlük 8 bin parça üretim yapılıyor. Tam kapasite çalışıldığında günlük üretim sayısı 30 bin parçadır"

diye konuştu.

Budak, fabrikanın üretim kapasitesiyle birlikte istihdam edilen kişi sayısını da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İşçilerden İlyas Acar ise İstanbul'dan memleketine gelerek yeni açılan fabrikada çalışmaya başladığını dile getirdi.

Daha önce kentte iş imkanı olmadığı için İstanbul'a gittiğini aktaran Acar,

"Çocukluğumdan beri oradaydım ve 22 yıl çalıştım. Orada maliyetler yüksek olduğu için sorun yaşayabiliyorduk. Buranın gideri daha düşük ve kiralar daha uygun. Bitlis'e yerleştim ve burada çalışıyorum. Buradaki fabrika ve ortam iyi, işimiz güzel"

dedi.

İzmir'den gelen Ömer Şölen de

"Bitlis'te iş imkanı olduğu için buraya geldim. Buranın çalışma imkanı daha güzel. Çok sayıda tekstil fabrikası açıldı ve iş imkanı var. Burada ulaşım rahat, giderlerimiz düşük"

ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz