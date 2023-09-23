Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı: Ankara zirvede arayı açtı
Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı: Ankara zirvede arayı açtı
Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması: 9 otobüs parka çekildi
Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması: 9 otobüs parka çekildi
Bakan Tunç: Diyarbakır'da adliye personeli için 230 konut teklif ettik
Bakan Tunç: Diyarbakır'da adliye personeli için 230 konut teklif ettik
MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgeleri yayımlandı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgeleri yayımlandı
KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere geçici barınma imkanı
KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere geçici barınma imkanı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni anayasa ihtiyacına işaret ederek, "Türkiye'nin demokrasisi için kim ne derse desin onlardan alacağımız herhangi bir ders yok. Elbette ki eksiklikler varsa bunlar süreç içerisinde tamamlanır, ki var. Biz ne ile yönetiliyoruz? Darbeci bir anayasa ile yönetiliyoruz. Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2023 20:55, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 20:57
Yazdır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş

Bakan Tunç, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığınca düzenlenen ''İstanbul Avukatlar Buluşması''nda konuştu.

Avukatları yargının kurucu unsurları olarak her zaman destekleme gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Tunç, yeni yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tunç, genç avukatların desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, ''Yeni büro kuran meslektaşlarımıza destek olmak lazımdı. Bu anlamda bir kanun düzenlemesi yaptık. Uygulamasını da inşallah bu dönemde takip edeceğiz. Yine genç meslektaşlarımızdan ilk 5 yıl baro keseneğinin alınmaması yönünde bir düzenleme yaptık" diye konuştu.

Yargıyı avukatlarla beraber güçlendireceklerini kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

''Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyeti üst seviyeye çıksın, hukuka güven daha da artsın. Hukuka güven deyince ikide bir bu hukuka güven endeksini önümüze koyuyorlar. Dünya Hukuka Güven Endeksi sıralamasında Türkiye çok gerilerde. 140 ülke arasında 116 falan diyorlar, ona inanmayın. O hukuka güven endeksine güvenmeyin. Çünkü orada Türkiye'nin bulunduğu noktanın üzerinde gösterilen ülkelerde hukukun h'si bile yok, demokrasinin d'si bile yok. Serbest seçimlerin olmadığı, hukukun uygulanmadığı, demokratik olmayan ülkeleri Türkiye'nin üzerinde göstererek sahte propaganda yapılıyor."

Milletin buna itibar etmeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, "Yargıda birtakım sıkıntılar olabilir ama bu yargıya, adalete güven anlamında bu derece Türk yargısını yıpratmaya yönelik, adalete güveni sarsmaya yönelik bazı hatalı kararlar değerlendirilip, tekrar o denetim süreci içerisinde hakkaniyetin yakalandığını elbette görüyoruz" dedi.

"O bir oy bize emanet edilmiş"

Bakan Tunç, seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanmasında avukatların rolüne işaret ederek,

''Meslektaşlarımız özellikle seçim sürecinde sandıklara sahip çıkılması noktasında çok önemli görevler ifa ettiler. Onlar çünkü milletin emaneti. O bir oy bize emanet edilmiş. Her parti için söylüyorum, sadece bizim AK Parti için söylemiyorum. Diğer partiler de oylarına sahip çıkması lazım. Millet iradesinin eksiksiz bir şekilde tecelli etmesi, sonuçlanması lazım, biz buna inanıyoruz"

diye konuştu.

Demokrasi ile yönetilen ülkeler arasında seçimleri en adil, şeffaf ve katılımı en yüksek yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Tunç, "Avrupa'da seçimlerle ilgili endişe, diktatörlük vesaire böyle bir algı yönetimi... Hiçbir ülkede sandık seçim sonuç tutanaklarını internetten, kendi sayfalarından göremezsiniz ama Türkiye'de görürsünüz"dedi.

"Meşruiyet açısından anayasamızda bir problem var"

Tunç, yeni anayasa ihtiyacına işaret ederek,

"Türkiye'nin demokrasisi için kim ne derse desin onlardan alacığımız herhangi bir ders yok. Elbette ki eksiklikler varsa bunlar süreç içerisinde tamamlanır, ki var. Biz ne ile yönetiliyoruz? Darbeci bir anayasa ile yönetiliyoruz. Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş"

dedi.

Çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yeni anayasa ihtiyacı gerçeğini değiştirmediğini vurgulayan Bakan Tunç,

"Yeni anayasa neden gerekli? En baştaki sebep, bunu yazanlar, yazdıranlar darbeciydi. Seçilmiş bir hükümet, yasama değildi. Milletin temsilcileri değillerdi. Meşru değillerdi. Bir kere meşruiyet açısından anayasamızda bir problem var"

diye konuştu.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah 28. Dönem Parlamentomuzda bir uzlaşma sağlanır ve Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıran demokratik, sivil bir anayasaya kavuşuruz. Milletimiz bunu hak ediyor. Bu bizim milletimize olan borcumuzdur. Tüm partiler sorumlu davranarak, Parlamento'da uzlaşarak inşallah bunu gerçekleştiririz.''

Bakan Tunç, daha sonra avukatların sorularını yanıtladı.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal ve çok sayıda avukat katıldı.

Bu Habere Tepkiniz