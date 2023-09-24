Kazayla oğlunu vuran baba kendi canına kıydı

Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da feci bir olay yaşandı. Ava giden baba ve oğuldan kötü haber geldi.

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