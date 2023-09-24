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Asrın felaketinde 508 nokta yer değiştirdi

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerindeki 567 km'lik yüzey kırığı MTA ekiplerince fotoğraflanıp haritalandırıldı. Deprem öncesi uydu görüntüleriyle karşılaştırma neticesinde 508 noktada yer yüzeyinin ya da yapıların konumunun değiştiği belirlendi. Deprem nedeniyle Nurdağı'nda bir evin 30 derece batıya döndüğü, Nurhak'ta taş kulübenin 590 cm yana kaydığı görüldü

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 09:59, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 09:40
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Asrın felaketinde 508 nokta yer değiştirdi

6 Şubat depremleriyle ilgili zemin çalışması yapan Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri 567 km yüzey kırığını haritalandırdı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bölgenin ayağa kaldırılması için çalışmalar sürerken, fay hattıyla ilgili teknik incelemeler de sürüyor. Son olarak Maden Tetkik Arama (MTA) ekiplerinin hazırladığı Pazarcık ve Elbistan Deprem raporları, şiddetiyle asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin yıkımını da gözler önüne serdi. Ekipler, İHA'larla fotoğrafı çekilen deprem bölgesinin 567 kilometre yüzey kırığını haritalandırdı. Çalışmalar esnasında yer yüzeyinin birçok kısmında kaymalar meydana geldiği tespit edildi. Yüzey kırığına bağlı olarak tarla, zeytinlik, bahçe, kaldırım, sulama arkı, kanal, dere, asfalt yol, taş duvar, orman yolu ve çit gibi birçok noktada parçalanma ve kaymalar meydana geldiği belirlendi.

İKİ DEPREMDE DE KAYMALAR OLUŞTU

Çalışma kapsamında Pazarcık Depremi sırasında gelişen 400 km uzunluğundaki yüzey kırığı boyunca 410 noktada, Elbistan Depremi sırasında ise 167 km uzunluğundaki yüzey kırığı boyunca 98 noktada yer değiştirme oluştuğu gözlemlendi.

EVİN KONUMUNU UYDU BELİRLEDİ

Gaziantep Nurdağı'ndaki bir evin önce depremden önceki konumu uydudan tespit edildi. Ardından ise depremden sonraki konumu belirlendi. İncelemeler sonucunda evin bulunduğu konumunun 30 derece batıya kaydığı belirlendi.

TANDIR 590 CM KAYMIŞ

Nurhak ilçesinde ise bir bahçenin sınırını oluşturan çitin depremin ardından 510 cm, yine burada bulunan ve tandırlık olarak kullanılan taş kulübenin de 590 cm yana ötelendiği tespit edildi. Gaziantep Nurdağı'ndaki bir evin önce depremden önceki konumu uydudan tespit edildi. Ardından ise depremden sonraki konumu belirlendi. İncelemeler sonucunda evin bulunduğu konumunun 30 derece batıya kaydığı belirlendi.

Ağaçlar dereye indi

Kahramanmaraş Göksun'da toprak yolda oluşan 64 cm'lik kayma ile deprem öncesinde yol kenarında olan ağaçların, derenin içerisine doğru kaydığı gözlemlendi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki meyve bahçelerinde oluşan 60 cm'lik düşmeye bağlı olarak ağaçlar su altında kaldı.

Merve Safa Akıntürk

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