Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.C.D, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gruplar arasında çıkan kavgada Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.C.D. ile 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimsin Mahallesi'ndeki farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karıştı.

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