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Emeklilerden Bakan Göktaş'a 'ücretsiz toplu ulaşım' mektubu

"Gerekli tedbirlerin bir an önce alınarak yasal hakların; şahıs, grup ya da zümrelerin inisiyatiflerine bırakılamayacağının topluma ilk ağızdan anlatılmasını temenni ederiz"- "Emekli ve yaşlılarımızın kazanılmış haklarının korunması yönünde göstereceğiniz her türlü gayretin destekçisi olacağımızı bilmenizi isteriz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 11:59, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 11:30
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Emeklilerden Bakan Göktaş'a 'ücretsiz toplu ulaşım' mektubu

- Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 65 yaş ve üzerindekilerin şehir içi ücretsiz toplu taşıma hakkını kullanırken yaşadığı aksaklıkların giderilmesi talebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a mektup gönderdi.

Ergün, mektubunda, 65 yaş ve üzerindekiler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının kanunla düzenlendiğini belirtti.

Birçok ilde özel halk otobüsü işletmecilerinin maliyet artışını gerekçe göstererek 65 yaş üstündekilerin ücretsiz ulaşım hakkını ihlal ettiğini anımsatan Ergün, mektubunda şunları kaydetti:

"Anayasal ve yasal güvence altına alınmış bulunan ulaşım hakkının sürdürüldüğü dönem içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın maddi ve manevi desteği takdire şayan olmuştur. Bugün gelinen noktada ise bu güzel hizmetin toplu taşıma hizmeti gören bazı özel halk otobüsü sahiplerince sekteye uğratılmak istendiği açıkça görülmektedir. Anayasaya ve yasal düzenlemeye aykırı olan bu girişimler sonucunda bazı illerimizde tatsız hadiselerin yaşandığı emeklilerimiz ve yaşlılarımız tarafından kuruluşumuza da iletilmiştir."

- "Bu tür girişimleri esefle kınıyoruz"

Emekli ve yaşlıların yasal haklarını engellemeye yönelik tutum ve davranışların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetin farkında olarak, emekli ve yaşlılarımızın kazanılmış haklarının korunması yönünde göstereceğiniz her türlü gayretin destekçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. Yaklaşan '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' vesilesi ile yaşlılarımıza yönelik bu tür girişimleri esefle kınıyoruz. Emeklilerimiz ve yaşlılarımız toplumun annesidir, babasıdır. Bu değerlerimize gösterilecek saygı ve ilgi toplumumuzun geleceğe güvenle bakmasının yegane ölçüsü olacaktır. Gerekli tedbirlerin bir an önce alınarak, yasal hakların; şahıs, grup ya da zümrelerin inisiyatiflerine bırakılamayacağının topluma ilk ağızdan anlatılmasını temenni ederiz."

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