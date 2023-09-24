Aksaray'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti
Aksaray'da Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde çıkan yangında bir çocuk öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 12:05, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 12:31
Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı iki katlı evin zemin katında yangın çıktı.
Yangın sırasında anne Rahaf ile baba Hüseyin Carruh, kendi imkanlarıyla evden çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, 6 yaşındaki Cihan Carruh'un yaşamını yitirdiği belirlendi.