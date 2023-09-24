AK Parti'li Varank, Erdoğan'ın basketbol oynarken görüntülerini paylaştı
TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 12:31, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 13:26
Varank'ın sosyal medya hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.
Masada, sahada, sporda mücadeleye devam! pic.twitter.com/I221gi3XPGMustafa Varank (@varank) September 24, 2023