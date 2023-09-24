Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 12:51, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 12:52
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.