Bağcılar'da 30 kişi toplu düğün şöleniyle evlendi

Bağcılar'da bu yıl 28'incisi düzenlenen toplu düğün şöleninde, aralarında 3 görme engellinin de bulunduğu 30 kişi dünyaevine girdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki törende nikahları Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kıydı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, törende yaptığı konuşmada, aile müessesesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Buradaki ailelerin müesseseler kurduğunu belirten Madak, "Bu, toplumun yapı taşını oluşturan aile için çok kıymetli bir durum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de Bakanlık olarak evlilik öncesi çiftlere eğitim programı düzenliyoruz. Evlendikten sonra da evlilik kurumunun, ailenin güçlenmesi noktasında yine Bakanlık olarak sosyal ve psikolojik destek sunarak her zaman ailelerimizin yanındayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Özdemir de ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak evlenen çiftleri tebrik etti.

Etkinlikte, Türkiye'nin yerli arabası Togg, görme engelli bir çiftin gelin arabası oldu.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, hayırsever iş insanları ve çiftlerin yakınları katıldı.