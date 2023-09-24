İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi

'Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz'
'Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz'
Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi
Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün:- "Bundan sonra hummalı faaliyet olacak. 4 aracı birleştirerek set yapıyoruz. Toplam 7 set olacak. Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz ilk yerli ve milli metro aracı. İç hacim genişliği en fazla olan metro aracı bu, bir seferde normal dolulukla 1150 yolcu alıyor, daha yoğun yerleşimle 1500'leri bulabilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 15:30, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 14:53
Yazdır
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi

Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını" ürettiklerini söyledi.

Eyigün, metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, 2 yıldır süren proje kapsamında tünelleri açtıklarını, rayları döşediklerini ve elektrik bağlantılarını yaptıklarını bildirdi.

Ürünün, aynı zamanda hacim genişliği en fazla olan metro aracı olduğunu aktaran Eyigün, "İlk seti 1 Eylül'de Sayın Bakanımızla Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde teslim almıştık. Kamuoyuyla paylaşmıştık. O araçlarımızı raya indirmiş olduk. Bundan sonra hummalı faaliyet olacak. 4 aracı birleştirerek set yapıyoruz. Burada toplam 7 set olacak. Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz ilk yerli ve milli metro aracı. İç hacim genişliği en fazla olan metro aracı bu. Bir seferde normal dolulukla 1150 yolcu alıyor, daha yoğun yerleşimle 1500'leri bulabilir. 15,4 kilometrelik metro hattımız var. Şu an depo sahasındayız. Bütün araçların burada tamir, bakım işleri yapılıyor." dedi.

Eyigün, aracın bu tesiste yerli ve milli imkanlarla yapıldığını vurgulayarak, "Çok değil 20 yıl önce araçlarda yüzde 10 düzeyinde yerlilikten bahsederdik. Ama şükür ki 20 yılda gerçekleştirilen irade ve uygulamalarla şu an aracımız yüzde 63 yerliliğe ulaşmış durumda. Klimasından, aydınlatmasına, yolcu bilgilendirme sisteminden ve anons sistemine üzerinde bir sürü yerli yapım var. Yeter mi? Hayır, devam edeceğiz." diye konuştu

Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sitemini geliştirdiklerine işaret eden Eyigün, şunları kaydetti:

"Bu aracın bir özelliği de yerli sinyalizasyon kullanacağız. ASELSAN ile Bakanlığımızın çalışması oldu. TÜBİTAK da destekledi. Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sistemiyle devreye girecek projemiz. Tünellerin açılmasından, istasyonların gerçekleştirilmesinden ya da projenin dizaynından başlayacak olursak da mühendislik açısından yine yüzde 100 yerli mühendislik ürünü proje. Kendimiz çizdik, tasarladık ve ürettik, halkımızla da 2 yıl zarfında buluşturmuş olacağız."

Eyigün, yerliliğin desteklenmesinin sektörleri için öneminin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Araç üretimi gibi yeni teknolojiler kamu sektörünün desteklemesiyle olabilecek şeyler. 'İşi daha önce kaç defa bitirdin?' diye sormuyoruz. 'Bu işi başarmaya kabiliyetin var mı, bununla ilgili altyapıyı tamamlamış mısın?' diye soruyoruz. Cevap da 'Evet' ise... Bu araçları ilk defa yerli üreticiye desteğimizle, Bakanlığımızın bu politikasıyla girdiğimiz bir proje kapsamında gerçekleştirmiş olduk."

Metro araçlarını gezen Eyigün, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu Habere Tepkiniz