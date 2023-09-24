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Avrasya Tüneli'nin günlük geçiş rakamları garantiyi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:- "Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor. Geride bıraktığımız süreçte eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı"- "Devletimiz, trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli'nde birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 14:59, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 14:51
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Avrasya Tüneli'nin günlük geçiş rakamları garantiyi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız süreçte eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nde incelemelerde bulunduğunu, yetkililerden brifing aldığını bildirdi.

Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserlerin meyvesini vermeye başladığına işaret eden Uraloğlu, muhalefetin otoyol ve köprülerle ilgili her fırsatta diline doladığı garanti ücretiyle ilgili algı operasyonun çürüdüğünü belirtti.

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ndeki trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığına ve garanti araç geçiş sayısının üstüne çıkıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor. Geride bıraktığımız süreçte eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı. 22 Nisan 2023'te ise maksimum günlük 85 bin 491 araç sayısına ulaşmıştı. Devletimiz, trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli'nde birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek."

Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapılan İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde devletin garanti ettiği günlük araç sayılarının da geçen aylarda aşıldığını anımsatan Uraloğlu, pandeminin etkisinin tamamen kalkmasıyla rakamların daha da artmasının beklendiğini vurguladı. Uraloğlu, "Böylece, Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülke, dev eserler kazanmış olacak." ifadesini kullandı.

- "Avrasya Tüneli'nde sismik bilezikler kullanıldı"

Uraloğlu, ayrıca Avrasya Tüneli'nin pek çok ilki başarıyla gerçekleştirerek dünya tünelcilik sektöründe yeni bir çağ açtığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"En derin noktası deniz seviyesinin 106,4 metre altında olan Avrasya Tüneli'nde depreme dayanıklılığı artırmak üzere tünelde kullanılan sismik bilezikler kullanıldı. Bu sayede tünelin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı servis şartları ve 2 bin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı ise güvenlik şartları bozulmayacak şekilde inşa edildi. Olası depremlere karşı davranışını da anlık gözlemliyoruz. Kurulan sistem ile tünel boyunca 12 adet ivme ölçer, üç boyutta izleme yapan 21 adet yer değiştirme sensörü ve işletme binalarında kurulan 3 adet ivme ölçer ile sürekli takip edilmektedir."

Akıllı yol teknolojileriyle yönetilen Avrasya Tüneli'nde trafiğin kesintiye uğramadan güvenli ve sağlıklı akışının sağlandığını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrasya Tüneli'nde tünel ve yaklaşım yollarındaki trafik akışı, kontrol odasında görev alan operatörler tarafından 7 gün 24 saat boyunca takip edilmektedir. Muhtemel tüm acil durumlar için gerekli 'koruma' planları 'önce insan' ilkesi gözetilerek hazırlanmış ve SCADA Sistemine tanımlanmıştır. Enerji, havalandırma, aydınlatma, trafik işaretleri, radyo anonsları ve geçiş kontrolü gibi tüm sistemler bir bütünlük içerisinde otomatik olarak çalışmaktadır. Kaza, araç arızası gibi olağan dışı durumlar 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle anında tespit edilebilmektedir. Acil durumlarda, uzman acil durum ekipleri tarafından, tünel yapısına uygun olarak özel üretilen ve üzerinde yangın söndürme teçhizatı olan motosikletlerle müdahale edilmekte olup, müdahale süresi iki dakikanın altındadır."

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