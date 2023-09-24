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Bebek'te bıçaklı saldırı: 2 ölü

Beşiktaş'ta, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 20:55, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 21:08
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Bebek'te bıçaklı saldırı: 2 ölü

Olay, Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bebek Sahili'nde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesai sonrası eve gitmek için taksi durdurdu.

İddiaya göre, gidilecek mesafe yüzünden yolcuları taksiye almak istemeyen şoför ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Bu sırada, yakınlardaki bir iş yeri önünde beklerken konuşmalara kulak misafiri olan 6 kişi tartışmaya katıldı. Tekne çalışanı arkadaşlar taksiciyle olan tartışmalarını sona erdirip bu kez 6 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında alkollü olduğu öre sürülen 6 kişilik grup, Engin Göregen ile Mazlum Doğan'ı bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan iki arkadaş yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. H.E.A.(17), B.K.(17), M.O.B.(18), G.Ö.(18) ile H.G.A.(18) ve B.E.L.(17) kadınların bulunduğu grup olay sonrası kaçtı. Polis şüphelileri yakalarken iki genci bıçaklayanların H.E.A., B.K. ve M.O.B. olduğunu tespit etti. Saldırganların ilk ifadelerinde karşılıklı küfürleşme sonrası kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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