Hatay'da gölete giren 2 kişi boğuldu

Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan 2 kişi, öğle saatlerinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti'ne girdi.

Bir süre gölette yüzen kişilerin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin, boğulduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.