'Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı' atölye çalışmalarıyla sona erdi

Kermeste tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
Kermeste tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
50.000 TL , 3 Ay Ertelemeli!
50.000 TL , 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
12 bin fidan diktiği ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti
12 bin fidan diktiği ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti
'Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz'
'Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz'
Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi
Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı' atölye çalışmalarıyla sona erdi

"Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı", panel ve eğitim odaklı atölyelerle İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Yerleşkesi'nde tamamlandı. Çalıştayda, bilim ve sanatın kesiştiği multidisipliner bir alan olan "geometrik desenler", sanat ve sanat tarihinin yanı sıra bilim tarihi ve irfani düşünce perspektifleriyle ele alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 23:02, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 23:06
Yazdır
'Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı' atölye çalışmalarıyla sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu çalıştaya ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Dr. Serap Ekizler Sönmez, İslam mimarisinde uygulanmış geometrik desenlerin çoklu disipliner bir alan olduğunu söyledi.

İslam tarihinde ve sanatlarında bu alanın görünenden daha geniş bir yelpazede yer bulduğunu dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hemen her yüzyılda, her coğrafyada sayısız örneğini gördüğümüz, adeta geometrinin sınırlarını bazı dönemlerde zorlayarak ortaya konulan geometrik desenlerin nedenlerini ve 'Neden bu kadar çok sayıda ve bu kadar kompleks tasarımlarla imza atılmıştır?' sorusunun cevabını bulmaya çalıştığınızda, yolunuz bilim tarihine ve düşünce tarihine dönüyor. Buradan hareketle geometrik desenlerin bilim tarihi bağlamı, mimarlık ve sanat tarihi bağlamı kadar önemli bir noktada duruyor."

Sönmez, çalıştay kapsamında 3 gün boyunca konferans ve eğitim odaklı atölyeler yapıldığını belirterek, "Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Doç. Dr. Elif Baga hocalarımız özellikle geometri tarihi ve bilim tarihi bağlamında, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç hocamız da tasavvuf bağlamında konuyu ele aldılar." değerlendirmesini yaptı.

Konferans dizisinin ardından seçilmiş öğrencilerden oluşan bir grupla iki gün boyunca atölyeler gerçekleştirildiğini aktaran Sönmez, "Bu atölyelerde geometri desenleri inşa ederken cetvel pergel konstrüksiyonunu yani öklid geometrisinin ne denli önemli olduğunu, Osmanlı özelinde ama tabii mukayeseli bir şekilde Safevi eserlerinde de yer alan geometrik desenlerle birlikte anlamaya öğrencilerimize anlatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

- Çalıştay hakkında

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Doç. Dr. Elif Baga, Dr. Serap Ekizler Sönmez ile İranlı yüksek mimar Saeid Shakouri'nin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda "geometrik desenler", sanat ve sanat tarihinin yanı sıra bilim tarihi ve irfani düşünce perspektifleriyle de ele alındı.

Çalıştayda Osmanlı mimarisindeki geometrik desenlerin yapısı ile Safevi ve Babürlü geometrik desenleri arasındaki farkların işlendiği eğitimler de gerçekleştirildi.

Uluslararası Geometri ve Sanat Okulu'nun bir faaliyeti olarak "Mimarlık ve Zanaat Ekseninde Osmanlı Eserlerinde Geometrik Desenler" başlığıyla düzenlenen etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi, TSA Travel, Deen Arts Foundation, Brandcom Group ve Stil Ahmet desteğiyle hayata geçirildi.

Bu Habere Tepkiniz