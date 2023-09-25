2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi yayımlandı

2023-2024 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programına ait iş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi ve "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi" doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşte, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi

İşte, İYEP Materyallerinin Basım Ve Dağıtımı İle İlgili Açıklamalar

İYEP Materyallerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi ve diğer açıklamaları bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR