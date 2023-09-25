2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi yayımlandı
İlkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulanmaktadır.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 10:54
2023-2024 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programına ait iş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi ve "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi" doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İşte, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi
İşte, İYEP Materyallerinin Basım Ve Dağıtımı İle İlgili Açıklamalar
İYEP Materyallerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi ve diğer açıklamaları bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR