Arıtma tesisi kimyasal atık havuzuna düşen 2 işçiden 1'i öldü

Yaralı işçi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ve halatlarla atık havuzuna girerek işçileri bulundukları yerden çıkardı.

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