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Görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

"Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni, "Fasülye", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Gönül Yarası" başta olmak üzere çok sayıda dizi, film ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 22:53, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 23:27
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Görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - "Fasülye", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Gönül Yarası" başta olmak üzere çok sayıda dizi, film ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni, sevgili dostum, güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım? O telefona geri dönemedim." ifadeleriyle Berke'nin vefatını duyurdu.

İLKER BERKE KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı.

Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı.

"Yeşil Işık", "Dava", "Fotoğraf", "Ferhunde Hanımlar", "Fasülye", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Gönül Yarası", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında.

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