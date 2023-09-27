PİKTES Öğreticileri öğretmenevlerinden indirimli faydalanabilirler mi?

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 17'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimize (2023 yılının sonuna kadar) daha önceden yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan kamu mensuplarına uygulanan hizmet bedelleri üzerinden %50 oranında indirim yapılması ve bu süre içerisinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimiz için kullandırılması ile ilgili tedbirlerin alınması 15.09.2022 tarihli ve 57766217 sayılı Bakan Talimatı ile bütün Valiliklere duyurulmuştur.

Ayrıca, 01.09.2023 tarihli ve 82658816 sayılı Bakan Talimatı ile 6.02.2023 tarihinden meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde ikamet ettikleri konutları yıkılan veya yıkım kapsamına alınan, yeni göreve atanan veya görev yeri değişikliği yapılan tüm öğretmenlerin (sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere) bu uygulamadan yararlandırılmaları yönünde talimat verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.09.2023 tarih ve 84508603 sayılı görüş yazısında; "Bakanlığımız PİKTES Projesi kapsamında görev yapan ücretli öğretmenlere de Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında verilen konaklama hizmetleri için kamu mensuplarına uygulanan hizmet bedelleri üzerinden (kahvaltı hariç) %50 oranında indirim yapılması hususunda, Bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR