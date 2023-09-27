PİKTES Öğreticileri öğretmenevlerinden indirimli faydalanabilirler mi?

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Bakan Koca açıkladı: Yeniden aşılama olacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Yeniden aşılama olacak mı?
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
Meclis yeni yasama yılına hazır
Meclis yeni yasama yılına hazır
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Vergide fenomen kaçağı var
Vergide fenomen kaçağı var
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

PİKTES Öğreticileri öğretmenevlerinden indirimli faydalanabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, PİKTES Projesi kapsamında görev yapan ücretli öğretmenlere de Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında verilen konaklama hizmetleri için kamu mensuplarına uygulanan hizmet bedelleri üzerinden (kahvaltı hariç) %50 oranında indirim yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 13:35
Yazdır
PİKTES Öğreticileri öğretmenevlerinden indirimli faydalanabilirler mi?

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 17'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimize (2023 yılının sonuna kadar) daha önceden yapılan rezervasyonlar iptal edilmeden ve konaklama ücretlerinde maliyet bedellerinin altında kalmadan kamu mensuplarına uygulanan hizmet bedelleri üzerinden %50 oranında indirim yapılması ve bu süre içerisinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimiz için kullandırılması ile ilgili tedbirlerin alınması 15.09.2022 tarihli ve 57766217 sayılı Bakan Talimatı ile bütün Valiliklere duyurulmuştur.

Ayrıca, 01.09.2023 tarihli ve 82658816 sayılı Bakan Talimatı ile 6.02.2023 tarihinden meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde ikamet ettikleri konutları yıkılan veya yıkım kapsamına alınan, yeni göreve atanan veya görev yeri değişikliği yapılan tüm öğretmenlerin (sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere) bu uygulamadan yararlandırılmaları yönünde talimat verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.09.2023 tarih ve 84508603 sayılı görüş yazısında; "Bakanlığımız PİKTES Projesi kapsamında görev yapan ücretli öğretmenlere de Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında verilen konaklama hizmetleri için kamu mensuplarına uygulanan hizmet bedelleri üzerinden (kahvaltı hariç) %50 oranında indirim yapılması hususunda, Bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz