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Kadrosu proje okullarında iken başka okullarda görevlendirilen öğretmenlere nasıl bir işlem tesis edilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 19.09.2023 tarih ve 84487637 sayılı yazısı ile kadrosu özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bulunan yönetici ve öğretmenlerin eğitim kurumları ve diğer kurumlarda geçici görevle görevlendirilmesi halinde nasıl bir işlem tesis edilmesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 00:10, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 15:17
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Kadrosu proje okullarında iken başka okullarda görevlendirilen öğretmenlere nasıl bir işlem tesis edilir?

Söz konusu yazıda; "İlinizde bulunan Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumları ve diğer kurumlarda geçici görevle görevlendirilen ancak kadrosu özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bulunan yönetici ve öğretmenlerin, ilgi yönetmeliğin 12.maddesinin 5.fıkrasında: "Öğretmen ve yöneticilerden görev yaptıkları kurum dışında yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici görevlendirilenler ile aynı kapsamda sürekli olarak görevlendirilenler, altı ay veya daha fazla aylıksız izin alanlar, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre aylıksız izne ayrılanlar, görevlendirildikleri veya izne ayrıldıkları tarih itibarıyla görev yaptığı il emrine öğretmen olarak atanır. Yönetici ve öğretmenlerden görev yaptıkları kurum dışında yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı aydan az süreyle geçici olarak görevlendirilenlerden geçici görev süreleri aynı eğitim ve öğretim yılı içerisinde toplam altı ayı dolduranlar, altı ayı doldurdukları tarih itibarıyla durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır." hükmü kapsamında olanlarla ilgili işlem tesis edilmesi gerekmektedir." açıklamalarında bulunulmuştur.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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