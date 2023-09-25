Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Sahilköy Mahallesi'nde özel bir tesiste bulunan bungalovda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın diğer bungalovlara da sıçradı.

Yangının söndürülmesi için bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına aldı ancak 7 bungalov kullanılamaz hale geldi.