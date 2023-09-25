Dolar haftanın ilk gününü 27,20 TL'den tamamladı
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan dolar, günü 27,20 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 17:26, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,1650
|27,1660
|27,2070
|27,2080
|Avro
|28,9820
|28,9830
|28,8260
|28,8270
|Sterlin
|33,3120
|33,4590
|33,1400
|33,2570
|İsviçre Frangı
|29,9680
|30,1180
|29,7630
|29,9120
|ANKARA
|ABD Doları
|27,1350
|27,2150
|27,1770
|27,2570
|Avro
|28,9420
|29,0220
|28,7860
|28,8660
|Sterlin
|33,2520
|33,4620
|33,0800
|33,2900