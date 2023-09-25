Firari terör hükümlüsü 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan O.Y. ve FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan örgüt mensubu E.R.Ç'nin kentte olduğunu belirledi.

Şüpheli iki kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, cezaevine teslim edildi.