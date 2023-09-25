Altının gram fiyatı 1.682 lira seviyesinden işlem görüyor

Geçen hafta dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.653-1.721 lira bandında hareket ederek haftayı yüzde 0,73 artışla 1.682 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,10 primle 1.682 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.924 dolardan işlem görüyor,

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyarak yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışı olacağının sinyalini verdi.

Analistler, bu durumun altın başta olmak üzere değerli emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ABD'de enflasyona ilişkin açıklanacak verilerin altının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.