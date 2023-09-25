FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray ve Şanlıurfa olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.