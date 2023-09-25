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Pendik'te halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik'te, halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 11:35, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 11:45
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Pendik'te halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta, gece saatlerinde plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan, sokağa halı atıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halıya sarılmış halde erkek cesediyle karşılaştı.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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