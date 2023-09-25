Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne gelişinde resmi törenle karşılandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 14:30, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne gelişinde resmi törenle karşılandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Aliyev'le aynı araçta geldi. Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, askerleri selamladı.