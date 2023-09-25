'Kocaeli Dijital Medya Akademisi' tamamlandı

İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Kocaeli'nde gerçekleşen Dijital Medya Akademisi, Haber7.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri ve Sosyal Medya Uzmanı Burak Doğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi Başkanlığı'ndan Mehmet Furkan Arslan'ın verdiği eğitimlerle tamamlandı.

Dijital Medya Akademisinde, Sosyal Medyada Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik, Medyada Kriz Yönetimi, İnternet Gazeteciliği, Yeni Nesil Medya ve Doğru Sosyal Medya Kullanımı gibi günümüz dünyası için oldukça önemli konular ele alındı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE ETMELİYİZ

Dijital Medya Akademisi'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, hem birey hem kurumsal olarak dijital medyanın doğru ve verimli kullanılması gerektiğine değinerek, "Günümüzde haberlerin hızla yayılması, bilgi akışının kontrolsüz bir şekilde tüketiciye ulaşmasına neden oluyor. Bu hızlı haber akışının yanı sıra, dezenformasyon ve yanıltıcı bilgiler gündeme geliyor. Hem birey hem kurumlar olarak dezenformasyon ile mücadele etmeliyiz. Hukuk çerçevesinde yalan haberlere müsaade etmemeliyiz, doğru haberciliği öne çıkarmalıyız" şeklinde konuştu.

KRİZ YÖNETİMİNDE "HABERCİLİĞİN" ROLÜ

Medyada Kriz Yönetimi konusunda tecrübelerini paylaşan Haber7.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ise şöyle konuştu:

"Bir kaos ortamı bütün yaşamı etki altına alabiliyor. Bizler medya mensupları olarak krizlerin içerisindeyiz. Hem o krizi yaşıyor hem de o krizi yönetmeye çalışıyoruz. Kriz yönetiminde büyük bir sınav veriyoruz, bu süreçler birey ve toplumların etki ve zararların önemine yönelik faaliyetleri yönetme sürecinin adıdır."

Gezi Parkı olayları, 15 Temmuz darbe erişimi ve 6 Şubat depremi haberlerini örnek gösteren Ateşli, "Bizler bu krizi yaşarken bir yandan da vatandaşlara doğruyu iletmeli, doğruya yönlendirmeliyiz" dedi.

Ateşli, bu mesleğin medyada çalışanlar olarak çok yönlü düşünebilmeyi zorunlu kıldığını belirterek, haberciliğin önemli bir ölçüsünün doğru habercilik olması gerektiğini ve haberin birkaç kez teyit edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İNTERNET GAZETECELİĞİ ÖNEM KAZANDI

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen ise Dijital Medya Akademisi katılımcılarına "İnternet Gazeteciliği" hakkındaki bilgi ve birikimini aktardı. "Sosyal Medyanın çok fazla kullanılıyor olması internet gazeteciliğinin önemini arttırdı" diyen Üzen, "Bu çağ artık bilgiyi hızlı ve kolay iletebilmeye olanak sağlarken habere kolay ulaşabilmemizi sağlıyor, bu avantajı doğru kullanmalıyız" sözleriyle internet gazeteciliğinin ve çağın avantajlarına dikkat çekti.

"KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN"

Dijital Medya Akademisi'nin ilk gününde son konuşmacı olan Siber Suçlar Dairesi Başkanlığından Mehmet Furkan Arslan, "Sosyal medyada bilgi güvenliği" başlıklı konuşmasında "İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda, vaktimizin büyük kısmını geçirdiğimiz sosyal medya, her geçen yıl kullanıcı sayısını arttırıyor. Siber güvenlik, bilgi güvenliği ve siber farkındalığın önemi her geçen gün artıyor. Günümüzde sosyal medyasız bir hayatı hiçbirimiz düşünemeyiz, bu artık bir zorunluluk oldu. Fakat bu mecraların daha bilinçli kullanılması gerekiyor. Örneğin araç plakası, yemek yediğimiz mekan, tatil mekanı gibi konum paylaşımlarının yapılması doğru değil. Bizler bu bilgileri paylaşarak güvenlik ve mahremiyeti önemsemezsek siber zorbalığa maruz kalabiliriz" diyerek uyarılarda bulundu.

"YAPAY ZEKA, MEDYA ALANINDA DA KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Dijital Medya Akademisi'nin ikinci gününde konuk olan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, "yeni nesil medya" konulu konuşmasında şunları dile getirdi:

"Kimse geçmiş dönem gazetecilikle, günümdeki gazeteciliğin aynı olduğunu söyleyemez, bundan sonra da değişmeye ve gelişmeye hızla devam edecek. Günümüzde gelişen yapay zeka uygulamaları medya alanında da kullanılacak olup, yapay zeka haber yazımı, fotoğraf-video-içerik düzenleme işlerini kapsayacak. Artık haber yazımında yapay zekayı kullanabileceğiz ya da ulaşmanın zor olduğu bir fotoğrafı yapay zekadan isteyeceğiz ve bu bizlere kolaylık sağlayacak. Bununla birlikte yine yapay zeka uygulamalarının haberin doğruluğu konusunda şüphelerimizi ortadan kaldırabilecek."

"TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANIMI OLDUKÇA YÜKSEK"

Dijital Medya Akademisi'nin son konuğu Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri ve Sosyal Medya Uzmanı Burak Doğan oldu. Doğru Sosyal Medya Kullanımı konusundaki deneyimlerini paylaşan Doğan, İnternet kullanımında dünya ortalamasının yüzde 64 olduğunu Türkiye'de ise bu oranın yüzde 83 ile dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Haber içeriklerinden çok sosyal medyada video izleme oranlarının özellikle süre bakımında çok yüksek olmasının bu alanın önem kazanmasına sebep olduğunu ifade eden Doğan, "Dünyada en çok video izleyen ülkeler arasında 3. sıradayız. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirildiği için bu alanda kaliteli içeriklerin geliştirilmesi günden güne daha da önemli hale geliyor" diye konuştu.

Eğitim programlarının ardından Dijital Medya Akademisi katılımcılarına İletişim Başkanlığı, UMED ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi onaylı Dijital Medya Akademisi Sertifikaları takdim edildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Murat Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı İbrahim Gürsel de katıldı.