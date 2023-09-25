Bakan Kacır: Kongrenin ana teması İstikbal Göklerdedir

Bahçeli'den eski İçişleri Bakanı Soylu'ya 'destek' açıklaması
Bahçeli'den eski İçişleri Bakanı Soylu'ya 'destek' açıklaması
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İzmir Adliyesi önünde iki grup çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir Adliyesi önünde iki grup çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Ek yerleştirmede 47 bin 999 kontenjan boş kaldı
Ek yerleştirmede 47 bin 999 kontenjan boş kaldı
TCMB Başkanı Erkan'dan 'TL varlıklara talebi artırma' vurgusu
TCMB Başkanı Erkan'dan 'TL varlıklara talebi artırma' vurgusu
Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Erdoğan verecek
Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Erdoğan verecek
FETÖ mensuplarını kamuya yerleştiren 25 kişi gözaltına alındı
FETÖ mensuplarını kamuya yerleştiren 25 kişi gözaltına alındı
Yeni Şafak: 'Küçük yaşta evlendirme' dosyası yeniden açılsın!
Yeni Şafak: 'Küçük yaşta evlendirme' dosyası yeniden açılsın!
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
İhbara giden polise sıcak su atılması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı
İhbara giden polise sıcak su atılması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı
Kermeste tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
Kermeste tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
12 bin fidan diktiği ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti
12 bin fidan diktiği ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti
'Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz'
'Enflasyonda aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz'
Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi
Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kacır: Kongrenin ana teması İstikbal Göklerdedir

Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers- ASE) düzenlenen "Planetary Congress" (Gezegen Kongresi) Bursa Uludağ'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) ev sahipliğinde başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 12:46, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 12:48
Yazdır
Bakan Kacır: Kongrenin ana teması İstikbal Göklerdedir

Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirilen kongrede 70'i aşkın dünyaca ünlü astronot deneyimlerini paylaşacak.

Kongrede, uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak. Etkinlikte, Kongrede, Artemis II göreviyle ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Astronot Victor J. Glover'dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalan Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'den eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette'e kadar 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alıyor.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye'nin "Gelecek Projeksiyonu" oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluşacak.

Ayrıca "Yeni Uzay Ekonomisi" ile "Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar" oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar konuşma yapacak.

- Kongrenin ana teması "İstikbal Göklerdedir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilen organizasyonun teması ise "İstikbal Göklerdedir" olarak seçildi.

Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki organizasyonda 5 gün boyunca uzayla ilgili yapılacak teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleri, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

27 Eylül'de GUHEM'i ziyaret edecek astronotlar ayrıca "Bilim-Toplum" etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelecek.

BTSO, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle organize edilen kongrenin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Uzay Kaşifleri Derneği Başkanı Reinhold Ewald'ın konuşmasıyla başladı.

Kongrenin ilerleyen günlerinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO'su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO'su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi önemli isimler teknik oturumlarda bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Bu Habere Tepkiniz